"Ливерпуль" нацелился на вундеркинда "Пармы"

«Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к 18-летнему защитнику «Пармы» Джованни Леони. Английский клуб рассчитывает опередить конкурентов из Серии А в борьбе за одного из самых перспективных игроков Италии, сообщает İdman.biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

Леони провел прорывной сезон, сыграв 17 матчей в Серии А, и заслужил вызов в молодежную сборную Италии (до 19 лет), где уже провел семь встреч. Он способен действовать как в центре обороны, так и на правом фланге, что делает его универсальным вариантом для усиления линии защиты.

Интерес к Леони также проявляют «Интер», «Милан» и «Ювентус», при этом именно миланский «Интер» считается фаворитом в борьбе за трансфер. Однако, по сообщениям источников, «Ливерпуль» уже вышел на контакт с представителями игрока, чтобы изучить возможность сделки.

СМИ отмечают, что сам Леони положительно относится к перспективе перехода в «Интер», но не исключает вариант с Премьер-лигой. «Ливерпуль» этим летом уже усилил состав такими игроками, как Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Мило Керкез и Уго Эктике.

В ближайшее время мерсисайдцы продолжат подготовку к новому сезону, в том числе проведут товарищеский матч против «Милана» 26 июля. Пока «Интер» не может завершить трансфер без продаж, «Ливерпуль» сохраняет время на взвешенное решение.

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