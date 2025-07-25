25 Июля 2025
RU

"Ливерпуль" нацелился на вундеркинда "Пармы"

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 00:13
10
"Ливерпуль" нацелился на вундеркинда "Пармы"

«Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к 18-летнему защитнику «Пармы» Джованни Леони. Английский клуб рассчитывает опередить конкурентов из Серии А в борьбе за одного из самых перспективных игроков Италии, сообщает İdman.biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

Леони провел прорывной сезон, сыграв 17 матчей в Серии А, и заслужил вызов в молодежную сборную Италии (до 19 лет), где уже провел семь встреч. Он способен действовать как в центре обороны, так и на правом фланге, что делает его универсальным вариантом для усиления линии защиты.

Интерес к Леони также проявляют «Интер», «Милан» и «Ювентус», при этом именно миланский «Интер» считается фаворитом в борьбе за трансфер. Однако, по сообщениям источников, «Ливерпуль» уже вышел на контакт с представителями игрока, чтобы изучить возможность сделки.

СМИ отмечают, что сам Леони положительно относится к перспективе перехода в «Интер», но не исключает вариант с Премьер-лигой. «Ливерпуль» этим летом уже усилил состав такими игроками, как Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Мило Керкез и Уго Эктике.

В ближайшее время мерсисайдцы продолжат подготовку к новому сезону, в том числе проведут товарищеский матч против «Милана» 26 июля. Пока «Интер» не может завершить трансфер без продаж, «Ливерпуль» сохраняет время на взвешенное решение.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига Европы: "Шахтер" Арда Турана обыграл "Бешикташ" в Стамбуле
01:30
Мировой футбол

Лига Европы: "Шахтер" Арда Турана обыграл "Бешикташ" в Стамбуле

Во втором по значимости еврокубке состоялись первые матчи второго квалификационного раунда
Лионель Месси станет главным героем TikTok-трансляции MLS в августе
01:10
Мировой футбол

Лионель Месси станет главным героем TikTok-трансляции MLS в августе

"Камера Месси" будет следить за аргентинской звездой на матче Кубка лиги
Марк-Андре тер Штеген подтвердил операцию на спине: "Я вернусь"
24 Июля 23:22
Мировой футбол

Марк-Андре тер Штеген подтвердил операцию на спине: "Я вернусь"

Немецкий вратарь выбыл на три месяца, а клуб ждет решения о регистрации нового голкипера
Фанаты "Ньюкасла" в истерике: "Чертово дерьмовое шоу"
24 Июля 21:38
Мировой футбол

Фанаты "Ньюкасла" в истерике: "Чертово дерьмовое шоу"

Причиной стало желание форварда сборной Швеции покинуть клуб
Предсезонное турне "Барселоны" в Японии вновь оказалось под угрозой срыва
24 Июля 21:11
Мировой футбол

Предсезонное турне "Барселоны" в Японии вновь оказалось под угрозой срыва

Финансовые вопросы улажены, но теперь клуб столкнулся с другой проблемой
В "Карабахе" рассказали о состоянии травмированных игроков
24 Июля 20:00
Мировой футбол

В "Карабахе" рассказали о состоянии травмированных игроков

Дани Болт и Леандро Андраде получили повреждения в матче с "Шелбурном"

Самое читаемое

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
22 Июля 15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня
22 Июля 09:00
Мировой футбол

"МЮ" дожал топ-сделку, лучший бомбардир Серии А уехал к саудовцам - Трансферы и слухи дня

Осимхен останется в Турции
Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии
22 Июля 15:15
Мировой футбол

Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии

Секреты хитрого "Айнтрахта"