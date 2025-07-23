Воспитанник "Арсенала" нашел себе новый клуб сразу после выхода из тюрьмы

34-летний нападающий Джей Эммануэл-Томас, воспитанник "Арсенала", оказался в центре скандала после ареста за попытку ввоза в Великобританию каннабиса на сумму 60 тыс. фунтов, сообщает İdman.biz со ссылкой на Goal.

В июне 2025 года он был приговорен к четырем годам тюремного заключения, однако на свободу вышел уже в июле — благодаря условно-досрочному освобождению и зачету времени, проведенного в СИЗО с сентября 2024 года.

Почти сразу после освобождения Эммануэл-Томас нашел себе новый клуб — "АФК Тоттон", выступающий в Национальной лиге Саут. Форвард уже дебютировал в товарищеском матче против "Уэймута" и получил 14-й номер в команде. В клубе выразили уверенность, что его опыт в Премьер-лиге и Чемпионшипе поможет "Тоттону" в новом сезоне.

Ранее Эммануэл-Томас выступал за "Ипсвич", "Бристол Сити", "КПР", "Абердин" и шотландский "Гринок Мортон", контракт с которым был расторгнут после ареста. Всего на профессиональном уровне он провел 384 матча и забил 78 голов. Теперь игрок надеется начать все с чистого листа и вернуть себе имя в английском футболе.

İdman.biz