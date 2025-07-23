Новый трансфер Сабаила: "Будем бороться за чемпионство"

«На самом деле, предложений было несколько. Но проект "Сабаила", отношение ко мне главного тренера Эльвина Мамедова и доверие, оказанное руководством, стали решающими в моем решении. После переговоров с клубом я убедился, что буду здесь полезен. Потому что цели "Сабаила" и мои личные совпадают».

İdman.biz сообщает, что об этом новый трансфер "Сабаила" Сабаил Багиров заявил futbolinfo.az.

30-летний защитник рассказал о будущих целях команды:

«Моя главная цель - принести команде максимальную пользу, проявить лидерские качества на поле и внести свой вклад в возвращение клуба в Премьер-лигу. Постараюсь стать одним из футболистов, которые выделяются своей игрой как в команде, так и в чемпионате. Мы оправдаем доверие, которое оказали мне тренер Эльвин и руководство, и будем бороться за чемпионство. Уверен, что благодаря этому доверию и сплоченности мы достигнем нашей цели. Мне нравится брать на себя ответственность на поле, и я с радостью принимаю на себя роль лидера. Моя главная цель - стабильность, целеустремленность и игра, которая поведет команду вперед».

Багиров также рассказал о своем расставании с "Шамахы":

«Футбол - динамичная сфера, и иногда расставания естественны. Мы расстались с "Шамахы" по обоюдному согласию. Болельщики команды и город просто потрясающие. Я приобрел там замечательных друзей, и этот город навсегда останется для меня незабываемым. У меня остались поистине ценные воспоминания. Благодарен за время, проведенное там, но для меня уже открыта новая страница, и я полностью сосредоточен на «Сабаиле».

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