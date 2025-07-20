Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

23-летний полузащитник "Челси" и сборной Англии Коул Палмер и его девушка Конни Грейс больше не подписаны друг на друга в социальных сетях, сообщает İdman.biz со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поклонники пары обратили внимание на то, что из Instagram исчезли все совместные фотографии. Это произошло всего через несколько дней после того, как Палмер помог "Челси" выиграть Клубный чемпионат мира, забив два мяча и отдав голевую передачу в финале против ПСЖ.

Во время турнира Грейс находилась в США, но на поле после финального свистка так и не появилась. После победы Палмер отправился на родину своего деда — острова Сент-Китс и Невис, где его встречали как национального героя. Тем временем Конни продолжает публиковать фотографии с отдыха в Майами, подогревая слухи о расставании.

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