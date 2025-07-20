20 Июля 2025
RU

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

Мировой футбол
Новости
20 Июля 2025 19:21
22
Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

23-летний полузащитник "Челси" и сборной Англии Коул Палмер и его девушка Конни Грейс больше не подписаны друг на друга в социальных сетях, сообщает İdman.biz со ссылкой на зарубежные СМИ.

Поклонники пары обратили внимание на то, что из Instagram исчезли все совместные фотографии. Это произошло всего через несколько дней после того, как Палмер помог "Челси" выиграть Клубный чемпионат мира, забив два мяча и отдав голевую передачу в финале против ПСЖ.

Во время турнира Грейс находилась в США, но на поле после финального свистка так и не появилась. После победы Палмер отправился на родину своего деда — острова Сент-Китс и Невис, где его встречали как национального героя. Тем временем Конни продолжает публиковать фотографии с отдыха в Майами, подогревая слухи о расставании.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямал выбрал свою команду мечты: Месси, Роналду, Неймар и другие
19:51
Мировой футбол

Ламин Ямал выбрал свою команду мечты: Месси, Роналду, Неймар и другие

Юный талант "Барселоны" составил ярчайший XI из легенд "Барсы" и "Реала"

Мбаппе и Винисиус недовольны: в "Реале" заговорили о потере любви фанатов
18:54
Мировой футбол

Мбаппе и Винисиус недовольны: в "Реале" заговорили о потере любви фанатов

Предраг Миятович усомнился в отношении болельщиков к Винисиусу, что вызвало тревогу у лидеров команды
Неожиданный поворот в трансферной саге Дьекереша: "МЮ" намерен перехватить шведа у "Арсенала"
17:46
Мировой футбол

Неожиданный поворот в трансферной саге Дьекереша: "МЮ" намерен перехватить шведа у "Арсенала"

"Красные дьяволы" близки к сделке на сумму более 70 миллионов евро
Ибрагимович поддержал футболистку, не забившую решающий пенальти на ЕВРО-2025
14:25
Мировой футбол

Ибрагимович поддержал футболистку, не забившую решающий пенальти на ЕВРО-2025

Легенда сборной Швеции утешил молодую защитницу, из-за которой команда завершила выступление на турнире

"Галатасарай" подает в суд на итальянский клуб "Комо"
13:20
Мировой футбол

"Галатасарай" подает в суд на итальянский клуб "Комо"

Стамбульский гранд обвиняет "Комо" в незаконных переговорах с Дэвинсоном Санчесом без ведома клуба
Жену Месси заметили на матче "Комо"
12:36
Мировой футбол

Жену Месси заметили на матче "Комо"

Антонелла Рокуццо провела вечер на трибуне с супругой Сеска Фабрегаса

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"
18 Июля 10:29
Мировой футбол

От Марадоны до Месси. Величайшие "десятки" в истории "Барселоны"

Теперь под десятым номером будет играть Ламин Ямаль
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу