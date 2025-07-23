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"Сумгайыт" расстался с еще одним футболистом

Футбол
Новости
23 Июля 2025 10:20
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"Сумгайыт" расстался с еще одним футболистом

"Сумгайыт" расстался с еще одним футболистом.

İdman.biz сообщает, что представителя Премьер-лиги покинул Алан Диас.

Истекший контракт с 27-летним бразильским защитником не был продлен.

İdman.biz

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