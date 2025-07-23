"Сумгайыт" расстался с еще одним футболистом.
İdman.biz сообщает, что представителя Премьер-лиги покинул Алан Диас.
Истекший контракт с 27-летним бразильским защитником не был продлен.
İdman.biz
"Сумгайыт" расстался с еще одним футболистом.
İdman.biz сообщает, что представителя Премьер-лиги покинул Алан Диас.
Истекший контракт с 27-летним бразильским защитником не был продлен.
İdman.biz
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