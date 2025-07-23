Лига конференций: "Зиря" против "Хайдука"

Сегодня «Зиря» проведет свой первый матч в Лиге конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz, серебряный призер Премьер-лиги примет хорватский «Хайдук» в рамках второго квалификационного раунда.
Матч, который состоится на стадионе «8-й км» («Нефтчи Арена»), начнется в 19:30.
Лига конференций УЕФА
Второй квалификационный раунд, первый матч
19:30. «Зиря» (Азербайджан) – «Хайдук» (Хорватия)
Судья: Христос Вергетис (Греция)
Баку, стадион «8-й км»
Отметим, что ответная игра между командами состоится 31 июля.
İdman.biz