"Зиря" потерял ключевого игрока перед ответным матчем с "Хайдуком"

Футболист "Зиря" Брахим Конате не сможет принять участие в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против хорватского "Хайдука".

Как передает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер команды Рашад Садыхов на пресс-конференции после первой встречи.

По словам специалиста, 29-летний полузащитник получил серьезную травму плеча прямо по ходу матча: "Во время игры у него произошло смещение плечевого сустава. Судя по всему, он не сможет сыграть в Хорватии. Обычно на восстановление после такой травмы уходит около месяца".

Напомним, первая игра в Баку завершилась ничьей — 1:1.

Ответный матч состоится 31 июля в 23:00 по бакинскому времени на стадионе "Полюд" в Сплите.

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