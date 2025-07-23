"Карабах" начинает борьбу в Лиге чемпионов

«Карабах» сегодня начнет борьбу в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана сыграет в гостях с ирландским «Шелбурном» в первом матче второго квалификационного раунда.
Команда Гурбана Гурбанова считается фаворитом встречи, который состоится в Дублине. Однако не исключено, что хозяева поля окажут серьезное сопротивление.
Лига чемпионов УЕФА
Второй квалификационный раунд, первый матч
22:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)
Судья: Анте Кулина
Дублин, «Толка Парк»
Отметим, что ответная игра между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
İdman.biz