"Карабах" начинает борьбу в Лиге чемпионов

«Карабах» сегодня начнет борьбу в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана сыграет в гостях с ирландским «Шелбурном» в первом матче второго квалификационного раунда.

Команда Гурбана Гурбанова считается фаворитом встречи, который состоится в Дублине. Однако не исключено, что хозяева поля окажут серьезное сопротивление.

Лига чемпионов УЕФА

Второй квалификационный раунд, первый матч

22:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)

Судья: Анте Кулина

Дублин, «Толка Парк»

Отметим, что ответная игра между командами состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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