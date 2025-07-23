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Рашад Садыхов: "Мы были ближе к победе в матче с "Хайдуком"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Июля 2025 22:00
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Рашад Садыхов: "Мы были ближе к победе в матче с "Хайдуком"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов считает, что его команда заслуживала победы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против хорватского "Хайдука".

Как передает İdman.biz, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, сообщает .

«Обе команды были настроены на борьбу. Первая половина прошла в ожидании ошибок соперника. Мы дождались своего момента и забили. У нас были шансы удвоить преимущество, но, к сожалению, не воспользовались ими. Думаю, именно мы были ближе к победе. Но этот результат ничего не решает — судьба противостояния определится в Хорватии, где мы хотим победить», — подчеркнул Садыхов.

Напомним, матч в Баку завершился со счетом 1:1. Ответная встреча состоится 31 июля на стадионе "Полюд" в Сплите и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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