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Состоятся два матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Футбол
Новости
23 Июля 2025 11:00
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Состоятся два матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня состоятся очередные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

İdman.biz сообщает, что в рамках первых игр пройдут еще две встречи.

Игровой день начнется в Норвегии и завершится в Ирландии. Чемпион Азербайджана «Карабах» встретится с местным «Шелбурном» в Дублине.

Лига чемпионов УЕФА

Второй квалификационный раунд, первые матчи

23 июля

21:00. «Бранн» (Норвегия) – «Зальцбург» (Австрия)
22:45. «Шелбурн» (Ирландия) – «Карабах» (Азербайджан)

Отметим, что накануне состоялось 13 матчей второго раунда.

İdman.biz

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