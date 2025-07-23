Хакан Чалханоглу: "Всегда говорил, что хочу остаться в "Интере"

Полузащитник итальянской футбольной команды «Интер» Хакан Чалханоглу заявил, что счастлив в миланском клубе и не перейдет в другую команду.

Как сообщает İdman.biz, по данным СМИ, этим летом футболистом интересовались турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче», игрок был близок к переходу в одну из команд.

«Я счастлив в «Интере» и всегда говорил, что хочу остаться. Я готов начать все заново. Я скучал по «Интеру», моя цель - выигрывать титулы здесь, с этим клубом. Всё решено с Лаутаро, мы счастливы и готовы снова играть вместе», - приводит слова Чалханоглу журналист Фабрицио Романо у себя на странице в соцсети Х.

В прошедшем сезоне 31-летний Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами.

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