Это'О мог украсть $ 600 тыс. у Федерации футбола Камеруна, которую возглавляет

Президент Федерации футбола Камеруна (Fecafoot) Самуэль Это'О мог украсть $ 600 тыс. у организации.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает Actu Cameroun.

По данным источника, руководящего федерацией Это'О подозревают в отмывании денежных средств с помощью преступного сговора. Бывший футболист мог украсть $ 600 тыс. Это сумма призовых, которая предназначалась игрокам сборной Камеруна за матч с Мексикой в 2023 году. Футболисты выплаты так и не получили.

Отмечается, что на Это'О подана жалоба в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Самуэль Это'О занимает пост президента Федерации футбола Камеруна с 2021 года. В сентябре 2024 года ФИФА на шесть месяцев запретила Это'О посещать матчи мужских и женских сборных Камеруна в связи с агрессивным поведением и нарушением принципов честной игры со стороны экс-футболиста.

За свою профессиональную игровую карьеру Это'О выступал за «Леганес», мадридский «Реал», «Эспаньол», «Мальорку», каталонскую «Барселону», миланский «Интер», махачкалинский «Анжи», лондонский «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор» и другие команды. На счету нападающего 118 матчей за национальную команду Камеруна и 56 голов.

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