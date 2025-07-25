Виктор Дьекереш вылетел в Лондон для подписания контракта с "Арсеналом"

Нападающий "Спортинга" Виктор Дьекереш практически завершил переход в "Арсенал".

Как передает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, шведский футболист вместе со своим агентом Хасаном Четинкаей направляется в Лондон для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с лондонским клубом.

По информации источника, "Арсенал" и "Спортинг" уже согласовали сумму трансфера в размере 64 миллионов фунтов. Дьекереш, который в последние годы стал ключевым игроком португальской команды, намерен подписать контракт сроком на пять лет.

С момента перехода из "Ковентри Сити" в 2023 году 27-летний нападающий забил 97 голов в 102 матчах за "Спортинг", выиграв два чемпионских титула и Кубок Португалии. Его дебют в составе "Арсенала" может состояться уже 17 августа в матче Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

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