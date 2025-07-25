Пять шагов, которые вернут "Манчестер Юнайтед" достоинство и статус

Аморим не сможет вернуть МЮ в топ-4, если до конца трансферного периода клуб не продолжит активную работу на рынке. Потратили 150 миллионов евро на двух нападающих – Кунью и Мбеумо. Они вошли в десятку самых дорогих новичков в истории «Манчестер Юнайтед». Игроки адаптированы в АПЛ, раньше умело тащили к победам середняков. Сделали два шага на пути к возвращению футбольного достоинства. Команда ведь потеряла самоуважение, проиграв финал Лиги Европы «Тоттенхэму». Пятнадцатое место в АПЛ тоже не помогло принять себя. Аморим разочарован качеством работы МЮ в спарринге против «Лидса» – сыграли 0:0, Рубену нужны новички.

Отпустить Хёйлунда и подписать «девятку»

Многие клубы АПЛ летом ищут «девяток». Новые центральные форварды будут у «Арсенала», «Челси» и «Ливерпуля». «Манчестер Юнайтед» важно найти последнюю вершину треугольника с Куньей и Мбеумо. Отсутствие голов испортило Амориму дебют в АПЛ. У «Арсенала» соотношение голов к ударам в створ было 0,37 – первое место в рейтинге. У МЮ этот показатель лишь 0,23 - последняя строчка. Хёйлунду доверяли, но молодой датчанин прогнулся под грузом ответственности. Логично отправить его в аренду, а вместо Расмуса подписать опытного человека. Уоткинс из «Астон Виллы» не был первым номером в шорт-листе, его открывал Дьёкереш. Аморим работал с Виктором в «Спортинге», но швед выбрал «Арсенал». МЮ остается 29-летний англичанин с хорошим ударом и огромным опытом в АПЛ. Уоткинс не новый Ван Перси, чтобы его голы принесли победу в чемпионате, но Олли может сыграть здорово.

Поменять Онану на уверенного голкипера

Андре последователен в ошибках. В «Интере» и «Аяксе» у камерунца были красивые «бабочки». Онана редко сохраняет концентрацию. Но в прошлых клубах опытный голкипер не был под присмотром десятков миллионов фанатов МЮ. В Англии вратаря потопил буллинг. Андре отразил 132 удара в прошлом сезоне АПЛ, некоторые сейвы были невероятно красивыми. Вратарь взял 68,9% ударов – неплохой показатель. Вот только Онана не влияет на оборону «Манчестер Юнайтед». Он не вожак, в которого верят. Андре не может передать защитникам уверенность, у него её больше нет. Чемпион мира Мартинес из «Астон Виллы» хочет в ворота МЮ, но есть другие кандидаты. Аргентинец с характером, у него тоже случаются ошибки. Минусом является возраст – 32 года, а плюсом стоимость – 25 млн евро. Скауты МЮ просматривали поляка Булку. Но когда англичане звали Доннарумму и Гарсию, то получили отказы. Испанец выбрал «Барселону», а Джиджи не нужен клуб без надежной обороны и Лиги чемпионов.

Отдать скандальных Антони, Санчо и Гарначо

Антони обвиняли в насилии над женщинами. Санчо считает МЮ тюрьмой, а уход из клуба ассоциирует со свободой. Гарначо сливал внутреннюю информацию из раздевалки Аморима. Три талантливых вингера летом должны покинуть команду. Пока ушел только крайний форвард Рэшфорд. Маркус теперь в аренде в «Барселоне». Датский хавбек Эриксен и шведский центрбек Линделёф не получили новые контракты, а старина Джонни Эванс завершил карьеру. Антони не интересен «Байеру», как сказал тен Хаг. «Ювентус» приостановил переговоры по трансферу Санчо. Итальянцы должны продать парочку игроков, чтобы осуществить сделку с нестабильным английским вингером. Зимой Гарначо разозлил руководство «Наполи» финансовыми требованиями, а сейчас молодой аргентинец мечтает найти клуб в АПЛ. Им интересуются «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», но не уверены.

Усилить латералем правый фланг обороны

Для фанатов МЮ есть хорошие новости. Крайне тяжело выступать ещё хуже. Состав уже достаточно хорош для борьбы за путевку в Лигу чемпионов. Но конкурентов стало больше. «Астон Вилла» и «Ньюкасл» приобрели опыт, а у «Тоттенхэма» новый тренер Франк. Вряд ли выдержит темп «Ноттингем Форест». Вряд ли случится прорыв у команд вроде «Кристал Пэлас». Гранды АПЛ продолжат воровать игроков у середняков. МЮ может забрать у «орлов» опытного Муньоса. Колумбиец недавно в АПЛ. Зато он выиграл с «Кристал Пэлас» Кубок Англии у «Манчестер Сити». Муньос – энергичный игрок, он умеет атаковать и обороняться. Амад и Далот слишком плохо держат удар как правые латерали. Мазрауи лучше в обороне, но марокканцу вредит форма коллеги по сборной Хакими. Все смотрят, что творит в основе ПСЖ Ашраф. И все понимают, что даже среди марокканцев Мазрауи не лучший правый защитник. Колумбиец Муньос не является готовым решением, вроде Дани Алвеса на пике формы, но Аморим переживает из-за готовности флангов. На левый край в резерв уже нашли 18-летнего парагвайца Диего Леона.

Найти грамотного глубинного диспетчера

Самая сложная задача. Священный Грааль для скаутов – найти футболиста позиции Хави, Пирло и Модрича. Чтобы умел атаковать и обороняться. У «Манчестер Юнайтед» есть опорник Каземиро. Бразилец привел физическую форму в порядок, но в 33 года хавбек думает о переходе в «Аль-Наср». В команде с Роналду проще наслаждаться футболом. У МЮ есть диспетчер Бруну Фернандеш. Он отказался от щедрых предложений шейхов. Португалец готовится к чемпионату мира в США. Бруну сделает всё, чтобы заработала новая тройка форвардов команды. Но Фернандеш не играет на позиции коллеги по сборной Витиньи. Вот такой футболист нужен МЮ. Кобби Майну в двадцать лет хочет играть в основе, но это футболист другого характера. Самое сложное в решении пятой задачи – нет кандидата. Все, кто подходит, не пойдут в клуб без Лиги чемпионов. Аморим на днях сказал, что МЮ не хватает темпа. И не хватает человека, который контролирует частоту тех или иных действий команды. Угарте и Майну предлагают энергичность, но «красным дьяволам» нужен размеренный Родри. Обратили внимание на испанца Хавьера Герру, но высокий парень в 22 года без опыта. Поиски продолжаются, а времени всё меньше. Через три недели МЮ стартует в АПЛ на «Олд Траффорд» против «Арсенала».

Источник - soccer.ru

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