"Реал" купит звезду "Сити", а "Ливерпуль" - еще одного форварда?

Лето - период огромного количества трансферных новостей. Немало официальных переходов, но еще больше слухов. Кого хочет купить «Реал»? Куда перейдет Хави Симонс? Сколько еще денег потратит «Ливерпуль»?

Футболист «Баварии» отказался от перехода в «Фенербахче» из-за Моуринью

«Бавария» намерена расстаться с фланговым нападающим Брайаном Сарагосой. «Фенербахче» был одним из вариантов для перехода 23-летнего испанца, но сам футболист отказался от такого развития событий. Почему? Если верить немецкому изданию Kicker, то причина в главном тренере турецкого клуба. Сарагосу смущает репутация Жозе Моуринью. «Фенербахче» предложил «Баварии» требуемую сумму за игрока, другие претенденты пока рассматривают только вариант с арендой. Прошлый сезон Сарагоса провел на родине — в составе «Осасуны» (28 матчей, один гол, шесть результативных передач). Срок аренды истёк, и Брайан вернулся в «Баварию».

«Реал» нацелился на обладателя «Золотого мяча»

Увидим ли мы когда-нибудь Родри в форме «Реала»? Испанское издание AS сообщает, что мадридский клуб заинтересован в трансфере 29-летнего полузащитника «Манчестер Сити». Есть два возможных варианта. Либо «Реал» попытается купить испанца ближе к концу нынешнего трансферного окна, либо сделает предложение следующим летом. Если действовать в ближайшее время, то сумма трансфера составит примерно € 100 млн. Если через год, то она снизится почти в два раза, ведь контракт Родри истекает летом 2027-го. Полузащитник пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за разрыва «крестов». Он отыграл всего восемь матчей с учётом клубного чемпионата мира.

Мюллер уедет в США

35-летний Томас Мюллер покинул «Баварию» в статусе свободного агента после КЧМ-2025. Но немецкий ветеран пока не планирует прощаться с футболом. Sky Sport Germany сообщает, что Томас уедет в МЛС. Правда, пока точно неизвестно, в каком клубе Мюллер продолжит карьеру. Один из вариантов - «Лос-Анджелес». Ясность по этому вопросу наступит в течение ближайших дней. В минувшем сезоне немец набрал 16 (8+8) очков по системе «гол+пас» в 49 матчах во всех турнирах.

Отпустит ли «Байер» Джаку?

По данным инсайдера The Athletic, Гранит Джака согласовал условия личного контракта с «Сандерлендом». Позднее эту информацию подтвердил агент швейцарского футболиста Хосе Ногера. По его словам, Граниту интересен вариант с возвращением в АПЛ. Агент выразил надежду, что «Байер» уважает решение полузащитника и согласует трансфер. Далее — комментарий главного тренера немецкого клуба Эрика тен Хага: «Агент может говорить что угодно, но наш клуб уже продал трёх важных футболистов. Мы больше ни с кем не собираемся расставаться, это невозможно. Джака слишком важен для нас, чтобы мы могли его отпустить». Интересно, к чему всё это приведёт?

Симонс согласен на переход в «Челси»

«Арсенал», «Челси», «Бавария» — список клубов, которым интересен полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс. Нынешняя команда нидерландца пролетела мимо еврокубков, так что продажа пошла бы на пользу всем. «Лейпциг» получит хорошие деньги (клуб оценивает Симонса в € 70 млн), а сам игрок — переход в более статусную команду. Правда, «Арсенал» и «Бавария» пока только наблюдают за ситуацией, а вот «Челси» проявляет наиболее серьезный интерес. По данным Фабрицио Романо, Симонс дал добро на переезд в лондонский клуб. Теперь всё зависит от того, сможет ли «Челси» ещё кого-то продать, чтобы завершить трансфер 22-летнего футболиста.

«ПСЖ» нужен футболист «Реала»

Эдуарду Камавинга может сменить Мадрид на Париж. Дело в том, что в нем заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Информация от испанского издания Marca. Тренер считает, что приход такого игрока усилит среднюю линию французского клуба. «Реал» обеспокоен травмами Эдуарду. В прошлом сезоне их было четыре, а на восстановление в общей сложности ушло больше пяти месяцев. В итоге Камавинга отыграл 35 матчей, пять из них — на позиции левого защитника. Контракт 22-летнего француза с «Реалом» истекает в 2029 году.

Мората станет очередным новичком «Комо»?

Будущее чемпиона Европы напрямую зависит от нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Как только «Галатасарай» оформит трансфер форварда итальянского клуба, Альваро Мората уедет в «Комо». Об этом сообщает сам инсайдер Романо. Права на испанца принадлежат «Милану», а в Турции он находится в аренде до начала 2026 года. 32-летний Альваро покинет «Галатасарай» после прихода Осимхена, но не останется в «Милане». Он примет предложение «Комо», где рулит испанский тренер Сеск Фабрегас. Мората отыграл 16 матчей за «Галатасарай», забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

«Атлетико» купит защитника «Челси» за € 40 млн?

«Челси» потратил на новичков € 243 млн, а с продаж выручил € 121 млн. Лондонцам нужно оформить ещё несколько трансферов на выход, особенно если они хотят купить Симонса. Защитник Ренату Вейга — один из вариантов на продажу. «Атлетико» контактирует с окружением футболиста, а сам игрок согласен на переезд в Мадрид. Данные от инсайдера Романо. «Челси» рассчитывает продать защитника за € 40 млн. Вторую половину прошлого сезона 21-летний Вейга провёл в «Ювентусе» на правах аренды (15 матчей, одна голевая передача).

Сон Хын Мин покинет «Тоттенхэм»?

Нападающий Сон Хын Мин может покинуть «Тоттенхэм» и уехать в США. По информации The Athletic, лондонский клуб ведёт переговоры с «Лос-Анджелесом» о продаже 33-летнего футболиста. Кстати, в калифорнийской команде выступает бывший одноклубник Сона — вратарь Уго Льорис. Стороны пока не согласовали сделку, но диалог продолжается. Корейский футболист выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. Он провёл в английской команде 454 матча, забил 173 мяча и отдал 101 голевую передачу.

«Ливерпуль» не отказался от идеи купить Исака

Чемпион Англии рассматривает вариант с покупкой нападающего Александера Исака. По данным инсайдера Романо, швед остается трансферной целью «Ливерпуля», несмотря на переход Уго Экитике. Сделка зависит от того, готов ли «Ньюкасл» Исака продать. Если мерсисайдцы, в свою очередь, продадут Луиса Диаса, то сделают предложение «сорокам». 42 матча, 27 голов, шесть результативных передач — статистика шведа в прошлом сезоне. Его контракт с «Ньюкаслом» истекает летом 2028 года.

Источник - championat.com

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