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Луис Диас попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Баварию"

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 09:21
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Луис Диас попросил "Ливерпуль" отпустить его в "Баварию"

Левый вингер «Ливерпуля» Луис Диас просит руководство мерсисайдского клуба принять предложение о переходе от мюнхенской «Баварии».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Пипе Сиерра в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации инсайдера, вингер обратился к руководству клуба с просьбой согласиться на переход в мюнхенский клуб, так как от «Ливерпуля» не поступает предложений о продлении контракта, хотя в мае мерсисайдцы планировали подписать новое соглашение с Диасом.

Ранее появилась информация, что достигнута принципиальная договорённость мюнхенской «Баварии» с 28-летним колумбийцем по контракту до 2030 года. Для осуществления трансфера осталось согласовать переход двум клубам.

İdman.biz

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