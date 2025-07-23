Килиан Мбаппе может сменить номер в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы в сезоне 2025/26 выйти на поле в футболке с десятым номером.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, после дебютного года в составе "сливочных", в котором он играл под номером 9, француз может унаследовать "десятку" от Луки Модрича, завершившего карьеру в "Реале" и покинувшего клуб.

Мбаппе забил 44 гола за сезон, став лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем "Золотой бутсы". При этом в сборной Франции он традиционно играет под номером 10, и смена номера в клубе станет для него символичным шагом.

Для "Реала" такой переход несет и маркетинговую выгоду: после огромных продаж футболок с надписью "Mbappe 9" клуб готовится к новому всплеску интереса благодаря возможному перезапуску с "Mbappe 10".

Мбаппе вернется в расположение команды 4 августа. Первый официальный матч нового сезона "Реал" проведет 19 августа против "Осасуны" на "Сантьяго Бернабеу".

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