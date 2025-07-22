Месси может оказаться в Серии А: Фабрегас "подлил масла в огонь"

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал возможное будущее Лионеля Месси в составе его команды, сообщает İdman.biz.

Поводом для обсуждений стала недавняя поездка жены аргентинца Антонеллы Рокуццо, которая присутствовала на предсезонном матче «Комо» против «Лилля». Фабрегас, давно друживший с Месси, с улыбкой отметил:

«Никогда не говори "никогда". Он был у меня дома во время отпуска. Мы дружим, как и наши жены и дети. Как сказал Люди после матча — нельзя утверждать, что Месси никогда не играл за "Комо", по крайней мере его дети уже здесь».

Контракт Месси с «Интер Майами» действует до конца 2025 года, но в Италии не теряют надежды однажды увидеть восьмикратного обладателя «Золотого мяча» в Серии А. Пока же Лионель готовится к ближайшему матчу MLS против «Цинциннати».

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