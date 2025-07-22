Экс-игрок "Ман Сити" предложил оштрафовать клуб на миллиард

Бывший футболист «Манчестер Сити» Терри Фелан заявил, что был бы не против миллиардного штрафа для клуба — если эти средства будут перераспределены между командами из низших дивизионов Англии, сообщает İdman.biz.

«Сити» по-прежнему отрицает вину по 115 пунктам обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей. Окончательное решение по делу еще не принято, но обсуждаются возможные наказания — от снятия очков и запрета на трансферы до исключения из Премьер-лиги.

По мнению Фелана, штраф в миллиард фунтов стал бы компромиссной и полезной мерой: «Если эти деньги раздать клубам из Первой или Второй лиги — я был бы доволен. Пусть шейх Мансур заплатит, у него с этим проблем не будет», — сказал он в интервью GOAL.

«Манчестер Сити» продолжает участвовать в расследовании и настаивает на своей невиновности. Вопрос о санкциях остается открытым, но идея Фелана уже вызвала интерес среди представителей нижних дивизионов.

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