22 Июля 2025
RU

Экс-игрок "Ман Сити" предложил оштрафовать клуб на миллиард

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 21:59
6
Экс-игрок "Ман Сити" предложил оштрафовать клуб на миллиард

Бывший футболист «Манчестер Сити» Терри Фелан заявил, что был бы не против миллиардного штрафа для клуба — если эти средства будут перераспределены между командами из низших дивизионов Англии, сообщает İdman.biz.

«Сити» по-прежнему отрицает вину по 115 пунктам обвинения в нарушении правил финансового фэйр-плей. Окончательное решение по делу еще не принято, но обсуждаются возможные наказания — от снятия очков и запрета на трансферы до исключения из Премьер-лиги.

По мнению Фелана, штраф в миллиард фунтов стал бы компромиссной и полезной мерой: «Если эти деньги раздать клубам из Первой или Второй лиги — я был бы доволен. Пусть шейх Мансур заплатит, у него с этим проблем не будет», — сказал он в интервью GOAL.

«Манчестер Сити» продолжает участвовать в расследовании и настаивает на своей невиновности. Вопрос о санкциях остается открытым, но идея Фелана уже вызвала интерес среди представителей нижних дивизионов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Новобранец "Манчестер Юнайтед" признался, что фанатеет от Роналду
21:30
Мировой футбол

Новобранец "Манчестер Юнайтед" признался, что фанатеет от Роналду

Брайан Мбеумо признался, что мечтал играть за клуб, в котором блистал портуналец

Наставник "Арсенала" считает, что за титул чемпиона АПЛ будут бороться девять клубов
20:00
Мировой футбол

Наставник "Арсенала" считает, что за титул чемпиона АПЛ будут бороться девять клубов

По мнению испанского специалиста, «канониры» обладают всеми ингредиентами, чтобы стать первыми
Криштиану Роналду пытался сорвать переход колумбийца в "Вулверхэмптон"
18:20
Мировой футбол

Криштиану Роналду пытался сорвать переход колумбийца в "Вулверхэмптон"

Ариас предпочел Премьер-лигу и отказался от заманчивого предложения "Аль-Насра"
Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?
15:44
Мировой футбол

Трансферные саги с двумя топ-клубами АПЛ: что мешает переходам Диаса и Дьекереша?

"Ливерпуль" пока отказывается продавать колумбийца, а "Арсенал" не может согласовать покупку шведа
Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии
15:15
Мировой футбол

Как быстро заработать 400 миллионов евро - рецепт от плохого футболиста из Германии

Секреты хитрого "Айнтрахта"
"Галатасарай" интересуется Доннаруммой
15:02
Мировой футбол

"Галатасарай" интересуется Доннаруммой

У голкипера истекает контракт с "ПСЖ"

Самое читаемое

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа
20 Июля 02:35
Бокс

Усик установил рекорд по гонорару в поединке с Дюбуа

Украинский чемпион заработал самую крупную сумму в своей карьере
Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО
20 Июля 01:21
MMA

Джейсон Стэтхэм и Джейк Пол приехали посмотреть на бой Усика и Дюбуа - ВИДЕО

Британский актер и известный блогер посетили масштабное боксерское шоу
Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО
20 Июля 01:45
Бокс

Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира - ВИДЕО

Украинский боксер завершил реванш с британцем в пятом раунде и завоевал все титулы в супертяжелом весе

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ
20 Июля 19:21
Мировой футбол

Звезда "Челси" и его девушка отписались друг от друга в соцсетях после триумфа на Клубном ЧМ

После успешного сезона в "Челси" у Палмера, похоже, наступили перемены в личной жизни