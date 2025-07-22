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Криштиану Роналду пытался сорвать переход колумбийца в "Вулверхэмптон"

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 18:20
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Криштиану Роналду пытался сорвать переход колумбийца в "Вулверхэмптон"

«Вулверхэмптон» подписал 27-летнего вингера Джона Ариаса из «Флуминенсе» в качестве замены Матеуса Куньи, который этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед». Однако, как выяснилось, трансфер мог не состояться — вмешаться попытался Криштиану Роналду, сообщает İdman.biz.

По информации ESPN Colombia, легендарный португалец лично позвонил Ариасу и пригласил его в «Аль-Наср». Роналду надеялся, что колумбиец примет предложение из Саудовской Аравии, но футболист решил иначе.

Ариас объяснил свой выбор на прощальной пресс-конференции во «Флуминенсе»: «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Это возможность, посланная Богом. Я хочу оставить след в истории клуба и воплотить свою мечту», — цитирует Goal футболиста.

Теперь Ариас присоединится к команде Витора Перейры и начнет новый этап карьеры в Англии. «Вулвз» стартуют в новом сезоне Премьер-лиги 16 августа матчем против «Манчестер Сити».

İdman.biz

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