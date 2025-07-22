Новобранец "Манчестер Юнайтед" признался, что фанатеет от Роналду

Новый нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбеумо официально представил футболку «красных дьяволов» после трансфера из «Брентфорда» за 71 миллион фунтов стерлингов.

Как передает İdman.biz, на презентации он признался, что с детства был фанатом Криштиану Роналду, а первой футболкой в его жизни была форма «Юнайтед» с легендарным седьмым номером.

«Моя первая футболка была с Роналду. Это огромный клуб, и я очень счастлив оказаться здесь», — заявил 25-летний форвард на клубном сайте.

Мбеумо выбрал 19-й номер на «Олд Траффорд» — такой же, как и в «Брентфорде». Он может дебютировать за новую команду уже в предсезонном турне по США, где «Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом» в Нью-Джерси.

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