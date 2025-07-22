Супруга Диогу Жоты трогательно вспомнила погибшего мужа: "Пока смерть не разлучит нас"

Супруга погибшего нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты — Руте Кардозу — поделилась первым постом в соцсетях после трагической гибели своего мужа, передает İdman.biz.

«Один месяц со дня "пока смерть не разлучит нас". Навсегда твоя невеста», — написала она, сопроводив сообщение их свадебной фотографией.

Напомним, 3 июля стало известно, что Диогу Жота и его брат Андре Силва, футболист «Пенафиела», погибли в автокатастрофе в испанской провинции Самора. Машина, в которой они находились, съехала с трассы и загорелась. За несколько дней до этого Жота и Кардозу сыграли свадьбу. У пары трое детей.

Диогу Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, провел 182 матча и завоевал три трофея. В июне он стал двукратным победителем Лиги наций в составе сборной Португалии.

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