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Наставник "Арсенала" считает, что за титул чемпиона АПЛ будут бороться девять клубов

Мировой футбол
Новости
22 Июля 2025 20:00
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Наставник "Арсенала" считает, что за титул чемпиона АПЛ будут бороться девять клубов

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда входит в число девяти клубов, обладающих всеми необходимыми качествами для победы в Премьер-лиге сезона 2025/26. По словам испанца, у "канониров" есть "правильные ингредиенты" для завоевания титула, сообщает İdman.biz.

В это трансферное окно лондонцы уже потратили 120 миллионов фунтов на четырех новичков и близки к подписанию форварда "Спортинга" Виктора Дьокереса. Артета отмечает, что конкуренция в чемпионате возросла, и за трофей будут бороться не менее девяти команд.

"Мы обладаем хорошим балансом между зрелостью, опытом, молодостью и жаждой победы. Но таких команд много. Победитель будет только один, поэтому мы должны сосредоточиться на себе и своем прогрессе", — сказал Артета.

В среду "Арсенал" начнет предсезонное турне матчем против "Милана" на стадионе в Сингапуре. Тренер подчеркнул, что команда активно работает на трансферном рынке и придает большое значение качественной подготовке к старту сезона.

İdman.biz

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