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Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 09:00
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Сын Андрея Шевченко подписал контракт с английским клубом

Кристиан Шевченко, сын обладателя «Золотого мяча» 2004 года Андрея Шевченко, подписал первый профессиональный контракт - с английским «Уотфордом».

Как передает İdman.biz, об этом сообщается на сайте команды.

Нападающий с 2023 года выступал за различные молодежные команды «Уотфорда», в прошлом сезоне забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Соглашение рассчитано на один год с опцией продления еще на один сезон.

Форвард выступает за юношескую сборную Украины (игроки до 19 лет). Кристиан Шевченко, родившийся в Лондоне, получил украинский паспорт в марте 2024 года.

Андрей Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», в качестве тренера работал в сборной Украины (2016–2021) и «Дженоа» (2021–2022). В январе 2024 года его избрали президентом Украинской ассоциации футбола.

«Уотфорд» выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

İdman.biz

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