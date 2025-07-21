"Ливерпуль" снова тратит сотни миллионов: болельщики соперников в гневе

«Ливерпуль» близок к подписанию нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике за 91 млн евро. Эта сделка может довести общие летние расходы клуба почти до 347 млн евро, сообщает İdman.biz.

Стороны практически договорились об условиях соглашения, и 23-летний француз, как ожидается, подпишет контракт с «красными» на шесть лет. Ранее интерес к Экитике проявлял «Ньюкасл», но «Ливерпуль» оказался быстрее, переключив внимание с Александера Иссака.

Между тем фанаты других клубов встревожены. Один из болельщиков «Арсенала» написал: "Мы не можем конкурировать. «Ливерпуль» снова пытается купить лигу". Поклонник «Манчестер Сити» сравнил Экитике с Холандом и напомнил: у Экитике 44 гола за карьеру, а Холанд забил столько же только за прошлый сезон.

Ранее этим летом «Ливерпуль» подписал Флориана Вирца и Джереми Фримпонга, продолжая обновление состава после чемпионства в Премьер-лиге под руководством Арне Слота.

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