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"Реал" продлевает двух ключевых игроков

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2025 23:20
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"Реал" продлевает двух ключевых игроков

Крайний нападающий "Реала" Браим Диас и центральный защитник Рауль Асенсио близки к продлению контрактов с клубом.

Как передает İdman.biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, соглашения с игроками уже согласованы, и стороны готовятся к официальному подписанию документов.

По информации источника, Рауль Асенсио подпишет новое соглашение с "Королевским клубом" до июня 2031 года. Браим Диас также достиг договоренности с клубом, несмотря на то что его текущий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что ранее стало известно о продлении контракта с вратарем Тибо Куртуа — 33-летний бельгиец останется в "Реале" как минимум до 2027 года.

İdman.biz

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