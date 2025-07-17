Вратарь "Барселоны" может выбыть из строя на четыре месяца

Вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену может потребоваться операция на спине. Именно проблемы со здоровьем стали причиной его отсутствия на старте предсезонной подготовки каталонского клуба, сообщает İdman.biz со ссылкой на Diario Sport.

На данный момент 33-летний голкипер консультируется со специалистами и размышляет, выбрать ли консервативное лечение или прибегнуть к хирургическому вмешательству. В случае операции восстановление может занять до четырех месяцев.

Ранее испанские СМИ сообщали, что новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не рассматривает тер Штегена как безальтернативного первого номера в команде, что добавляет неопределенности в его ближайшее будущее.

İdman.biz