18 Июля 2025
RU

Вратарь "Барселоны" может выбыть из строя на четыре месяца

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 18:30
17
Вратарь "Барселоны" может выбыть из строя на четыре месяца

Вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену может потребоваться операция на спине. Именно проблемы со здоровьем стали причиной его отсутствия на старте предсезонной подготовки каталонского клуба, сообщает İdman.biz со ссылкой на Diario Sport.

На данный момент 33-летний голкипер консультируется со специалистами и размышляет, выбрать ли консервативное лечение или прибегнуть к хирургическому вмешательству. В случае операции восстановление может занять до четырех месяцев.

Ранее испанские СМИ сообщали, что новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик не рассматривает тер Штегена как безальтернативного первого номера в команде, что добавляет неопределенности в его ближайшее будущее.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Галатасарай" и "Наполи" близки к соглашению по трансферу Виктора Осимхена
03:01
Мировой футбол

"Галатасарай" и "Наполи" близки к соглашению по трансферу Виктора Осимхена

Турецкий клуб выплатит 75 млн евро и обязуется не продавать игрока в Италию в течение двух лет
Завершился первый раунд квалификации Лиги конференций - РЕЗУЛЬТАТЫ
02:30
Мировой футбол

Завершился первый раунд квалификации Лиги конференций - РЕЗУЛЬТАТЫ

Определились все 23 команды, прошедшие в следующий раунд Лиги конференций

"Барселона" может подписать Диаса лишь при определенных условиях
01:04
Мировой футбол

"Барселона" может подписать Диаса лишь при определенных условиях

Колумбиец не согласился на новый контракт с "Ливерпулем", что повышает шансы на его уход
"Манчестер Сити" подписал норвежского вундеркинда
17 Июля 23:18
Мировой футбол

"Манчестер Сити" подписал норвежского вундеркинда

18-летний полузащитник перешел из "Русенборга" и может провести сезон в аренде
Ламин Ямал впервые отреагировал на критику после скандальной вечеринки в честь 18-летия
17 Июля 22:50
Мировой футбол

Ламин Ямал впервые отреагировал на критику после скандальной вечеринки в честь 18-летия

Игрок "Барселоны" подчеркнул, что не видит конфликта между личной жизнью и карьерой
VAR могут наделить новыми полномочиями: под прицелом угловые, пенальти и вторые желтые карты
17 Июля 20:25
Мировой футбол

VAR могут наделить новыми полномочиями: под прицелом угловые, пенальти и вторые желтые карты

IFAB обсуждает радикальные изменения в правилах перед чемпионатом мира 2026 года

Самое читаемое

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
16 Июля 02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

Пакьяо - величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна
15 Июля 12:27
Бокс

Пакьяо - величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна

От нищего детства до титулов чемпиона мира в восьми категориях
Месси стал рекордсменом по количеству наград "Игрок дня" среди действующих футболистов МЛС
15 Июля 10:51
Мировой футбол

Месси стал рекордсменом по количеству наград "Игрок дня" среди действующих футболистов МЛС

"Интер Майами" стал лидером Восточной конференции