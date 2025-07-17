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Неймар забил победный гол за "Сантос" и вновь заставил говорить о себе

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 18:06
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Неймар забил победный гол за "Сантос" и вновь заставил говорить о себе

Неймар продолжает доказывать, что класс не стареет: в матче против "Фламенго" он забил единственный и победный гол за "Сантос", став героем встречи. Гол был забит на 84-й минуте — Неймар получил мяч спиной к воротам, эффектно развернулся, обошел двух защитников и точно пробил с семи метров, сообщает İdman.biz.

После серии травм и расторгнутого контракта с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии 33-летний нападающий вернулся в родной "Сантос" — клуб, с которого началась его звездная карьера. Несмотря на физические трудности, Неймар постепенно возвращает форму и влияние на игру команды.

Контракт с "Сантосом" рассчитан до конца 2025 года. Клуб и болельщики в восторге от возвращения своего кумира, а сам Неймар не скрывает амбиций — он намерен вновь надеть футболку сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.

İdman.biz

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