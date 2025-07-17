"Наслаждаюсь жизнью, вот и всё" - Ямаль отреагировал на скандал из‑за вечеринки в честь 18‑летия

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, отвечая на вопрос о скандале по поводу формата празднования 18‑летия, заявил, что наслаждается жизнью.

Ямаль отпраздновал 18‑й день рождения 13 июля. По случаю совершеннолетия форвард устроил празднование, в развлекательной программе которого участвовали артисты с карликовостью. После этого Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями с карликовостью (ADEE) осудила привлечение людей с карликовостью к данному мероприятию. В свою очередь, Министерство социальных прав Испании обратилось в прокуратуру с просьбой провести расследование в отношении Ямаля.

- Я работаю на «Барсу», я играю за «Барсу», но когда я за пределами базы, я наслаждаюсь жизнью, вот и всё, - приводит слова Ямаля İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Контракт 18‑летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2031 года. Перед стартом нового сезона Ямаль получил 10‑й номер.

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