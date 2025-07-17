Лукман сообщил руководству "Аталанты" о желании перейти в "Интер"

Нападающий итальянской футбольной команды «Аталанта» Адемола Лукман этим летом может перейти в «Интер».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, между представителями «нерадзурри» и футболистом состоялась встреча, после которой нигерийский форвард сообщил руководству своей команды о желании перейти в «Интер».

В ближайшее время миланский клуб сделает официальный трансферный запрос.

Ожидается, что сумма перехода составит не менее 40 миллионов евро - такую цену «Аталанта» установила на итальянском рынке.

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