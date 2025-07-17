Криштиану Роналду получил три индивидуальные награды по итогам сезона-2024/2025 в Про-Лиге

Звёздный португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 по версии болельщиков.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс‑служба турнира в социальных сетях.

На протяжении сезона Роналду 15 раз становился лучшим игроком матчей. Он провёл 30 встреч в рамках саудовской Про-Лиги, забил 25 голов, таким образом став ещё и лучшим бомбардиром турнира.

Кроме того, забитый 40-летним Криштиану мяч ударом слёта с линии штрафной в матче 27-го тура Про-Лиги с «Эр-Риядом» (2:1) был признан лучшим голом сезона-2024/2025 в Саудовской Аравии по мнению болельщиков. Таким образом, Роналду получил три индивидуальные награды по итогам кампании.

«Аль‑Наср» закончил сезон на третьем месте, в то время как чемпионство досталось «Аль‑Иттихаду», а вторую строчку занял «Аль‑Хиляль».

İdman.biz