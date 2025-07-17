Мбаппе стал фигурантом расследования из-за денежных переводов полицейским - источник

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал фигурантом административного расследования, связанного с крупными денежными переводами полицейским, охранявшим сборную Франции.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Le Canard Enchaîné.

По данным источника, пятеро сотрудников мобильных отрядов республиканской безопасности (CRS), обеспечивавших охрану сборной Франции по футболу, получили значительные суммы денег от Мбаппе в 2023 году. Это привлекло внимание Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN), которая начала административное расследование.

Четверо сотрудников получили по чеку на € 30 тыс. Деньги были перечислены в июне 2023 года с банковского счёта, оформленного на имя Мбаппе. Пятый получатель, командир, руководивший этой группой охранников, получил € 60,3 тыс. Таким образом, общая сумма выплат составила € 180,3 тыс.

IGPN особенно интересуется ролью командира CRS, получившего наибольшую сумму. Речь может идти не столько о благодарности, сколько о скрытой оплате за частные охранные услуги. Командир, как отмечается, присутствовал при частных поездках Мбаппе в Камерун и в департамент Воклюз летом 2023 года, что вызывает подозрения в нарушении им служебной этики. IGPN считает, что он мог нарушить «обязанность добропорядочности», приняв участие в этих поездках вне рамок своих полномочий.

Отмечается, что Мбаппе выразил готовность ответить на все вопросы, касающиеся этой ситуации.

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