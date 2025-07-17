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"Барселона" обеспокоена поведением Ламина Ямала после скандального лета

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 02:33
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"Барселона" обеспокоена поведением Ламина Ямала после скандального лета

Руководство "Барселоны" испытывает "серьезную обеспокоенность" по поводу поведения вингера Ламина Ямала после череды скандальных эпизодов, произошедших летом 2025 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил журналист Пипи Эстрада, отметив, что клуб внимательно следит за ситуацией вокруг своего 18-летнего таланта.

Поводом для общественного резонанса стала тайная вечеринка по случаю совершеннолетия Ямала, прошедшая в минувшие выходные под Барселоной. По сообщениям СМИ, мероприятие было оформлено в стиле "мафии", собрало около 200 гостей и сопровождалось сомнительными элементами шоу, включая участие людей с карликовостью и моделей с определенными параметрами. Вечеринка уже стала объектом внимания испанских властей.

Дополнительное внимание вызвал и совместный отпуск Ямала с моделью платформы OnlyFans Фати Васкес, которая на 12 лет старше него. Эти эпизоды вызвали бурную реакцию как среди болельщиков, так и внутри клуба, который опасается, что происходящее может повлиять на спортивную форму футболиста.

Несмотря на происходящее, Ямал уже вернулся к тренировкам с "Барселоной" и готовится к новому сезону. Напомним, игрок подписал долгосрочный контракт с клубом до 2031 года. Руководство "блауграны" надеется, что внефутбольные события не отразятся на его игре в предстоящем сезоне.

İdman.biz

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