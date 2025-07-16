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Ламин Ямал подписал долгосрочный контракт с "Барселоной" на рекордных условиях

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 23:24
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Ламин Ямал подписал долгосрочный контракт с "Барселоной" на рекордных условиях

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с Ламином Ямалом до 2031 года, сообщает İdman.biz.

Новый договор стал одним из самых дорогих в истории клуба для игрока его возраста. По информации испанской прессы, базовая зарплата футболиста составит 15 млн евро в год, включая бонусы сумма может увеличиться до 20 миллионов.

Таким образом, 18-летний Ямал станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов каталонского клуба. Это подчеркивает его значимость для проекта "Барселоны" и статус новой звезды команды. Руководство клуба сделало ставку на вингера после его яркого сезона 2024/25, в котором он помог "блаугране" выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

Одновременно с продлением контракта Ямал получил футболку с легендарным 10-м номером, который в прошлом носили Лионель Месси, Диего Марадона и Роналдиньо. До недавнего времени этот номер принадлежал Ансу Фати, но после его ухода в аренду в "Монако" руководство клуба решило передать символическую "десятку" новому лидеру.

На церемонии подписания контракта Ямал отметил:

"Месси прошел свой путь, я пройду свой. Постараюсь быть достойным наследия таких легенд, как Месси, Марадона и Роналдиньо".

İdman.biz

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