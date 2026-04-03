Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

"Карабах" и "Сабах" сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, счет в игре был открыт на 22-й минуте - Рахмоналиев вывел гостей вперед. Однако уже на 28-й минуте Кади Боржес восстановил равновесие.

Во втором тайме "Карабах" вышел вперед благодаря второму голу Кади на 61-й минуте - 2:1. Тем не менее "Сабах" сумел отыграться: Рахмоналиев реализовал пенальти и оформил дубль.

Таким образом, встреча завершилась вничью, и судьба путевки в финал решится в ответном матче 22 апреля.

21:27

Рахмоналиев вновь отличился в матче полуфинала Кубка Азербайджана против "Карабаха".

Как передает İdman.Biz, на этот раз футболист "Сабаха" реализовал пенальти и поразил ворота соперника.

Таким образом, Рахмоналиев продолжает результативную игру в этом матче.

21:21

"Карабах" забил второй гол "Сабаху" в матче полуфинала Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, на 61-й минуте встречи Кади Боржес поразил ворота соперника и оформил дубль, сделав счет 2:1.

Агдамский клуб вышел вперед по ходу встречи.

20:32

"Карабах" сравнял счет в матче с "Сабахом" в первом полуфинале Кубка Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, на 28-й минуте встречи футболист агдамского клуба Кади Боржес поразил ворота соперника и восстановил равновесие - 1:1.

20:25

В первом матче 1/2 финала Кубка Азербайджана между "Карабахом" и "Сабахом" открыт счет.

Как передает İdman.Biz, на 22-й минуте встречи Рахмоналиев поразил ворота агдамского клуба и вывел свою команду вперед - 0:1.

20:00

Проходит первый матч полуфинала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, "Карабах" встречается с "Сабахом" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

10:06

Сегодня состоится первый матч полуфинала Бизон Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, "Карабах" встретится с "Сабахом". Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

Отметим, что ответные встречи полуфинальной стадии состоятся 21-22 апреля.