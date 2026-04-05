Клопп: "Я никогда не считал себя великим тренером"

Бывший главный тренер "Боруссии" Дортмунд и "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился откровенным мнением о своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TV2, немецкий специалист признался, что во время тренерской работы никогда не считал себя выдающимся наставником.

"Когда я был тренером, я никогда не считал себя великим специалистом. У меня было столько дел каждый день, столько вопросов в голове, и я не всегда знал, что делать", - отметил Клопп.

Он также высказался о сравнении с Хосепом Гвардиолой: "Если люди говорили о нашей конкуренции, а я считаю его лучшим тренером в мире, значит, я тоже был довольно хорош. Я это понимал, но до конца не осознавал".

Клопп добавил, что уже после завершения карьеры смог взглянуть на свою работу иначе: "Я больше не тренер и понимаю, что, оказывается, был действительно хорош".

Напомним, Клопп возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год и за это время выиграл с командой Лигу чемпионов и Премьер-лигу.