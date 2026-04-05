Будущее Арбелоа в "Реале" под угрозой после поражения от "Мальорки"

Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа рискует покинуть свой пост по итогам сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario AS, руководство мадридского клуба разочаровано последними результатами команды, в том числе поражением от "Мальорки" со счетом 1:2.

По информации источника, будущее специалиста в клубе оказалось под серьезным вопросом. Арбелоа, вероятно, сохранит должность только в случае, если команда сумеет завершить сезон с трофеем.

На данный момент "Реал" отстает от "Барселоны" на семь очков за восемь туров до конца Ла Лиги. При этом в истории чемпионата Испании такие отрывы на данном этапе не отыгрывались.

Таким образом, судьба тренера во многом будет зависеть от выступления команды в Лиге чемпионов, где "Реалу" предстоит сыграть с "Баварией" в четвертьфинале.