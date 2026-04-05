"Барселона" - вторая в Европе по отыгранным очкам

Футбольный клуб "Барселона" одержала очередную волевую победу в матче Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, команда Ханса-Дитера Флика уступала по ходу встречи с мадридским "Атлетико", однако сумела переломить ход игры и победить, забив два мяча.

По данным Opta, в текущем сезоне "сине-гранатовые" уже набрали 21 очко в матчах, в которых по ходу встречи уступали. Этот показатель является вторым среди клубов пяти ведущих европейских чемпионатов.

Лидером по данному показателю остается "Бавария", на счету которой 22 отыгранных очка. В тот же день мюнхенцы также продемонстрировали характер, обыграв "Фрайбург" со счетом 3:2, уступая 0:2 до 81-й минуты и забив дважды в компенсированное время.