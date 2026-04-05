"Реалу" потребуется невозможное, чтобы отобрать титул у "Барселоны"

Футбольный клуб "Барселона" укрепила лидерство в Ла Лиге после победы над "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, каталонцы воспользовались осечкой "Реала", который ранее уступил "Мальорке" со счетом 1:2, и сами обыграли "Атлетико" с таким же результатом.

Таким образом, "Барселона" увеличила отрыв от главного конкурента до семи очков: у команды 76 баллов против 69 у "Реала".

По данным Opta, в истории Ла Лиги ни одна команда не становилась чемпионом, отставая на семь и более очков после 30 туров. Это делает задачу мадридского клуба крайне сложной.

Отметим, что в прошлом сезоне "Барселона" также выиграла чемпионат, набрав 88 очков и опередив "Реал" на четыре балла.