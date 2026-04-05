"Манчестер Сити" ждет решения Гвардиолы

Будущее главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы остается под вопросом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, руководство клуба обратилось к испанскому специалисту с просьбой прояснить свою позицию и дать четкий ответ относительно продолжения работы.

По информации источника, в "Сити" хотят понять, намерен ли Гвардиола доработать до конца действующего контракта, который истекает через год.

Отмечается, что неопределенность вокруг тренера уже начинает влиять на стратегическое планирование клуба, в том числе на трансферную кампанию.

При этом в "Манчестер Сити" сохраняют спокойствие, но рассчитывают в ближайшее время получить конкретный ответ от Гвардиолы.