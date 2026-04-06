6 Апреля 2026
RU

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2026 01:02
48
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

"Монако" дома одержал победу над "Марселем" в матче 28-го тура французской Лиги 1 — 2:1.

Счет на 59-й минуте открыл Александр Головин. На 74-й минуте преимущество хозяев удвоил Фоларин Балогун. "Марсель" на 85-й минуте отыграл один мяч благодаря голу Амина Гуири.

"Монако" (49 очков) одержал седьмую победу подряд в Лиге 1 и поднялся на пятое место. "Марсель" (49) потерпел второе поражение кряду и идет четвертым в турнирной таблице, опережая монегасков по дополнительным показателям.

21:24

"Лорьян" дома сыграл вничью с "Парижем" в матче 28-го тура французской Лиги 1 — 1:1.

Счет на 54-й минуте открыл форвард хозяев Бамба Дьенг. Гости отыгрались благодаря голу Маршалла Мунетси на 74-й.

В параллельных матчах вничью сыграли "Метц" и "Нант" (0:0), а также "Гавр" и "Осер" (1:1).

18:56

"Лион" на выезде сыграл вничью с "Анже" в матче 28-го тура французской Лиги 1.

В течение 90 минут команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

"Лион" (48 очков) продлил серию без побед во всех турнирах до 9 матчей и занимает пятое место в Лиге 1. "Анже" (33 очка) идет 12-м в турнирной таблице.

İdman.Biz
Тэги:

