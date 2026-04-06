6 Апреля 2026
RU

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Апреля 2026 01:20
60
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Алавес" на своем поле сыграл вничью с "Осасуной" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги — 2:2.

Счет на 4-й минуте открыл защитник гостей Валентен Розье. Спустя 40 минут хозяева отыгрались благодаря голу Антонио Мартинеса.

На 81-й минуте форвард гостей Анте Будимир снова вывел свою команду вперед. Ничью "Алавесу" принес гол Лукаса Бойе с пенальти в компенсированное время.

"Осасуна" (38 очков) поднялась на девятое место в Ла Лиге. "Алавес" (32 очка) идет 15-м в турнирной таблице.

22:50

"Овьедо" дома обыграл "Севилью" в матче 30-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в составе победителей забил Федерико Виньяс.

"Овьедо" (24 очка) занимает последнее 20-е место в Ла Лиге. "Севилья" (31 очко) идет 16-й строчке в турнирной таблице.

20:46

"Сельта" на выезде победила "Валенсию" в матче 30-го тура испанской Ла Лиги — 3:2.

По голу у гостей забили Илайш Мориба (56-я минута), Фер Лопес (60-я) и Виллиотт Сведберг (81-я). У хозяев дубль оформил Гвидо Родригес (12-я и 90+3-я минуты).

"Сельта" (44 очка) прервала серию из трех матчей без побед и занимает шестое место в Ла Лиге. "Валенсия" (35 очков) идет 13-й в турнирной таблице.

18:30

"Хетафе" на своем поле победил "Атлетик" из Бильбао в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 2:0.

Счет на 14-й минуте открыл Луис Васкес. В концовке преимущество хозяев удвоил Мартин Сатриано.

"Хетафе" (41 очко) занимает восьмое место в Ла Лиге. "Атлетик" с 38 очками идет десятым в турнирной таблице.

İdman.Biz
Тэги:

