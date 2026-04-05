"Айнтрахт" дома сыграл вничью с "Кельном" - ОБНОВЛЕНО

"Айнтрахт" в домашнем матче 28-го тура Бундеслиги сыграл вничью с "Кельном" — 2:2.

В составе хозяев отличились Жонатан Буркардт и Арно Калимуэндо. У гостей голы забили Якуб Каминьский и Алессио Кастро-Монтес.

"Айнтрахт" с 39 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, "Кельн" с 27 баллами — на 15-й строчке.

В 28-м туре Бундеслиги "Унион" и "Санкт-Паули" разошлись миром — 1:1.

На 25-й минуте Матиас Перейра Лаж вывел гостей вперед, однако в начале второго тайма Андрей Илич с передачи Деррика Кона восстановил паритет.

Итоговая ничья принесла "Униону" 32-е очко и 11-ю строчку в таблице. "Санкт-Паули" с 24 баллами остается на 16-м месте.