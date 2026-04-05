"ПСВ" в третий раз подряд стал чемпионов Эредивизии

"ПСВ Эйндховен" в третий раз подряд стал победителем Эредивизии. В 29-м туре чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" не смог справиться с "Волендамом" (0:0) и потерял шансы догнать "красно-белых".

"ПСВ" в рамках 29-го тура нидерландского первенства переиграл "Утрехт" (4:3) и завоевал трофей за пять туров до конца чемпионата. "Фейеноорд", находящийся на второй строчке, отстает от лидера на 17 очков. Топ-3 Эредивизии замыкает "НЕК Неймеген".

"ПСВ" стал чемпионом Нидерландов в 27-й раз в истории. Помимо этого, в активе клуба 11 Кубков страны и 15 национальных Суперкубков. У "красно-белых" есть и международные трофеи: Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.