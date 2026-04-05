Игрок в Турции снес женщину-арбитра и оставил ее лежать на поле - ВИДЕО

В матче Второй лиги Турции между "Бурсаспором" и "Мардин 1969 Спор" произошел неприятный эпизод.

Как сообщает İdman.Biz, во время встречи помощник арбитра Эсра Арыкбога оказалась на газоне после столкновения с футболистами у боковой линии.

Игроки в борьбе за мяч выполнили подкат и вылетели за пределы поля, в результате чего задели судью. После контакта она не удержалась на ногах и упала на поле. При этом футболист, участвовавший в эпизоде, не помог арбитру подняться.

Инцидент стал одним из самых обсуждаемых эпизодов матча.