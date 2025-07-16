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УЕФА отстранил черногорский клуб от всех турниров на 10 лет

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 23:00
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УЕФА отстранил черногорский клуб от всех турниров на 10 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял беспрецедентные меры в отношении черногорского клуба "Арсенал" (Тиват), отстранив его от участия во всех турнирах под своей эгидой на 10 лет.

Как передает İdman.biz, причиной стало участие клуба в договорных матчах квалификации Лиги конференций сезона 2023/24 против армянского "Алашкерта".

Первый матч, состоявшийся в Армении, завершился ничьей 1:1, однако во второй игре на домашнем стадионе "Арсенал" потерпел разгромное поражение со счетом 1:6. По данным УЕФА, этот результат стал предметом расследования, по итогам которого были установлены факты манипулирования результатом.

Помимо отстранения до конца сезона-2034/35, клуб также оштрафован на 500 тысяч евро. Спортивный директор "Арсенала" Ранко Кргович и футболист Никола Челебич получили пожизненные дисквалификации. Несколько других игроков также были отстранены от футбольной деятельности на 10 лет.

УЕФА направит запрос в ФИФА о распространении санкций на глобальном уровне.

İdman.biz

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