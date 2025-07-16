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Ламин Ямаль получил легендарную "десятку" в "Барселоне" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 21:30
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Ламин Ямаль получил легендарную "десятку" в "Барселоне" - ФОТО

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль с сезона 2025/26 будет выступать за каталонский клуб под 10-м номером.

Как передает İdman.biz, об этом было объявлено на официальной церемонии, посвященной продлению контракта с 18-летним футболистом.

С 2008 по 2021 год под этим номером за "Барселону" играл Лионель Месси. После его ухода "десятка" перешла к Ансу Фати, который из-за травм не сумел реализовать свой потенциал и нынешним летом был отдан в аренду "Монако". Ямаль до этого носил 19-й номер — именно под ним в свое время начинал и сам Месси.

Прошлый сезон стал прорывным для Ямаля: он провел 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

İdman.biz

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