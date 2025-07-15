"Карабах" встретится с "Зальцбургом" в Австрии

«Карабах», находящийся на сборах в Австрии, сегодня проведёт свой последний товарищеский матч.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана встретится с австрийским «Зальцбургом».

Начало игры в 20:00.

Товарищеский матч

15 июля

20:00. «Карабах» — «Зальцбург» (Австрия)

Стадион «Капрун»

Отметим, что в первом товарищеском матче в Австрии «Карабах» уступил украинскому «Металлисту» (Харьков) со счётом 4:5. Затем команда дважды в один день сыграла с «Твенте» (Нидерланды) — 3:2, 1:2. Представитель Агдама, который присоединится к Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в товарищеском матче в Баку также одержал победу над «Зиря» со счётом 4:0.

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