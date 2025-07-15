Винисиус и "Реал" застряли в переговорах по новому контракту

Переговоры между мадридским «Реалом» и Винисиусом Жуниором по новому контракту находятся в тупике.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, 25-летний форвард настаивает на ежегодной зарплате в размере €30 млн и значительном бонусе за подписание, что тормозит процесс продления соглашения.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Согласно данным Transfermarkt, его действующий контракт рассчитан ещё на два сезона. За это время он провёл 322 матча, забил 106 голов и отдал 83 результативные передачи.

За сборную Бразилии Винисиус сыграл 41 матч, отметившись семью голами и шестью результативными передачами.

İdman.biz