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Щенсны высказался о поведении Ямаля

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 12:25
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Щенсны высказался о поведении Ямаля

Вратарь испанской футбольной команды «Барселона» Войцех Щенсны высказался о своём 17-летнем партнёре по команде Ламине Ямале.

«Я верю, что у каждого свой путь, и на сегодняшний день я не вижу в поведении Ламина Ямаля никаких красных флагов. Я считаю, что его отношение к футболу, к жизни и делает его тем игроком, которым он является. Это как с темпераментом - его невозможно изменить.

Я считаю, что на таких людей не стоит оказывать чрезмерного давления. Наоборот - нужно быть внимательными и дать им возможность получать удовольствие от футбола. Их радость заразительна - не только для партнёров по команде, но и для миллионов людей по всему миру, которые вот-вот влюбятся в футбол.

Думаю, это скорее задача окружения Ямаля, а не его самого. Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки. Главное - чтобы эти ошибки не имели серьёзных последствий. Его окружение наверняка будет играть в этом важную роль», – приводит слова Щенсны İdman.biz со ссылкой на Goal.com.

Напомним, 13 июля Ямалю исполнится 18 лет. Как ранее стало известно из испанских СМИ, каталонцы в этот день намерены объявить и представить новый номер футболиста - 10-й. Ранее долгое время номер принадлежал легенде сине-гранатовых Лионелю Месси, а позже его перехватил воспитанник Ансу Фати, недавно перебравшийся в «Монако».

İdman.biz

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